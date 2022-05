Calciomercato: Napoli e Getafe in due strade diverse

Si prospetta una sessione di calciomercato difficile per il DS Giuntoli soprattutto per la contrattazione del terzino sinistro Mathias Olivera.

Il Napoli, dopo l’addio di Insigne e Ghoulam, deve necessariamente iniziare a concretizzare le prime trattative dei nuovi acquisti per il prossimo campionato. Ed è proprio la figura di Ghoulam a richiedere urgente bisogno di un sostituto.

Da settimane ormai, il Dirigente Sportivo Giuntoli, è in contatto con il Procuratore del uruguaiano Mathias Olivera, Pablo Boselli.

Già nel mese di febbraio, Boselli, aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito alla volontà del Napoli di entrare in contatto con il Getafe per l’acquisto del difensore.

Ma sebbene le volontà del Napoli siano state alquanto esplicite, sembrerebbe che ora i due club si trovino in un punto di stallo.

Un Calciomercato difficile quello tra Napoli e Getafe?

Sembrerebbe che il Getafe abbia rifiutato l’offerta azzurra. Il Presidente del Napoli infatti aveva avanzato l’offerta pari a 10 milioni più uno di bonus, un’offerta che il Getafe non ha accettato perché troppo bassa rispetto agli standard.

Mathias Olivera

Infatti il club madrileno a quanto pare vorrebbe il pagamento in un’unica soluzione di 15-16 milioni di euro.

Una cifra decisamente troppo alta per gli standard di DeLa, che in periodo di spending review, non può permettersi costi onerosi.

Sapendo questo il DS Giuntoli può arrivare alla cifra di 12 milioni di euro, e non oltre, pagabili però in più anni.

Insomma un problema tra i due club non risiede nel giocatore ma nella modalità di pagamento.

Si arriverà mai ad un accordo in questa sessione di calciomercato?

Ad un accordo si potrebbe arrivare, perché voci interne al club spagnolo, dichiarano che Mathias Olivera ‘vuole il Napoli‘ in quanto ‘ affascinato dagli azzurri e dalla Champions’.

Insomma Giuntoli dovrà lavorare molto sia con la presidenza azzurra che con quella spagnola se l’obbiettivo è quello di integrare Olivera nella rosa partenopea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati