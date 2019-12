Calciomercato Napoli, Dani Olmo obiettivo a centrocampo

Altra pista spagnola a centrocampo…si tratta di Dani Olmo della Dinamo Zagabria…se ne scrive in questo articolo di Goal. com…Il Napoli vuole regalare un centrocampista a Gattuso a gennaio: il nome nuovo è quello di Dani Olmo, gioiello spagnolo della Dinamo Zagabria.Natale è già alle spalle, ma i regali di De Laurentiis per Gattuso arriveranno solamente nel 2020. L’obiettivo degli uomini di mercato partenopei è quello di rinforzare la rosa con un innesto a centrocampo.Secondo le fonti de ‘Il Mattino’ il nome nuovo sarebbe quello di Dani Olmo, il talento spagnolo che ha snobbato il . Il 21enne catalano, infatti, dopo essere cresciuto nella Masia ha lasciato i blaugrana quando aveva appena 16 anni perché non si sentiva valorizzato abbastanza. La destinazione scelta da Dani Olmo non fu però una squadra di prima fascia, ma la . Una scelta singolare quella del ragazzo di Terrassa, città che ha dato i natali ad una leggenda blaugrana come Xavi, che evidenzia il coraggio e la fiducia nei propri mezzi che lo contraddistinguono. Con la maglia della Dinamo ha vinto quattro campionati, diventando il leader indiscusso del club croato e adesso il 21enne spagnolo è uno dei giocatori più ambiti sul mercato.Il vorrebbe mettere le mani su Dani Olmo, inserito dalla UEFA nel 2019 come uno dei 50 giovani più promettenti al mondo. Con il gioiello della Dinamo Zagabria gli azzurri potrebbero formare una coppia di centrocampisti dal sapore iberico con Fabian Ruiz, dove tecnica e talento salirebbero al potere. Il Napoli vuole Dani Olmo ed i prossimi giorni saranno decisivi.adl