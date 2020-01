Calciomercato Napoli: accordo con Politano, ma Llorente non parte. Inter torna su Giroud

Matteo Politano ha detto definitivamente “sì” al Napoli. Gli agenti del giocatore, Lippi e Pennacchi, hanno incontrato i dirigenti nerazzurri nella sede del club confermando che l’esterno offensivo classe 1993 ha raggiunto l’accordo economico con il Napoli, accettando di fatto il trasferimento alla corte di Gattuso. Le due società adesso stanno formalizzando l’operazione, con Matteo Politano che si trasferirà dall’Inter al Napoli con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.Ore di grande “traffico” nelle sede dell’Inter dove hanno fatto tappa anche gli agenti di Fernando Llorente, attaccante che in un primo momento sembrava destinato a trasferirsi in prestito all’Inter proprio all’interno dell’operazione Politano, ma che invece il Napoli ha bloccato dopo l’infortunio di Dries Mertens. Llorente, dunque, al momento esce dall’affare tra le due società, con l’Inter pronta a tornare su Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea con cui nei giorni scorsi è già stato trovato l’accordo contrattuale.