Calciomercato Milan, Borini verso la risoluzione del contratto: c’è il Genoa

Borini saluta il Milan…destinazione Genoa!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Goal.com Dopo il botto Ibrahimovic al è arrivato il momento di sfoltire una rosa diventata improvvisamente troppo abbondante soprattutto in attacco. Ecco perché il primo a partire potrebbe essere Fabio Borini.L’esterno d’altronde con l’arrivo di Pioli sulla panchina rossonera è praticamente sparito dai radar, tanto che il Milan secondo ‘Tuttosport’ sarebbe pronto a risolvere il contratto di Borini per consetirgli di accasarsi altrove.Borini ad esempio piace molto al , dove il nuovo tecnico Nicola avrebbe espresso parere favorevole al suo acquisto. Acquisto che a questo punto si concretizzerebbe peraltro a costo zero.L’esterno è arrivato al Milan in prestito prima di venire riscattato dal Sunderland per circa 5 milioni di euro. In rossonero Borini ha fin qui collezionato 75 presenze e 8 goal. La sua avventura però ora sembra davvero volgere al termine.