Calciomercato Inter, Politano al Napoli: si pensa ad uno scambio con Ghoulam

Politano-Ghoulam scambio in artrivo tra Napoli ed Inter?Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Goal.com Politano sempre più vicino all’addio all’Inter: potrebbe finire al Napoli con Ghoulam a fare il percorso inverso.Le manovre di mercato dei club stanno per entrare nel vivo: con l’apertura della sessione invernale verrà dato sfogo alla fantasia dei direttori sportivi, pronti a sfruttare ogni occasione possibile.L’ sa bene che migliorare la rosa con alcuni innesti potrebbe essere decisivo per contendere lo Scudetto alla fino all’ultima giornata: da un buon operato dipendono le possibilità di vittoria finale e nelle ultime ore sembra aver preso quota uno scambio col .Se inizialmente l’indiziato numero uno a lasciare gli azzurri era Fernando Llorente, ora è da segnalare un cambio di programma: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ Faouzi Ghoulam potrebbe approdare in nerazzurro, con Matteo Politano all’ombra del Vesuvio.Per l’algerino si sono interrotte le discussioni con il , che fino a qualche giorno fa era in pole: Conte sarebbe tentato dall’idea di averlo a disposizione per contare su un’opzione in più per l’out mancino, dove Asamoah non sta garantendo una presenza costante a causa degli infortuni che lo hanno colpito.Ma le mire dell’Inter sono dirette anche verso lidi: Matteo Darmian può arrivare ma il suo acquisto è legato essenzialmente all’addio di un difensore centrale (Godin?), mentre per Marcos Alonso bisognerà superare le resistenze del di Marina Granovskaia, per nulla intenzionata a favorire Conte con cui si separò in malo modo.La richiesta dei ‘Blues’ ammonta a ben 45 milioni, ma all’Inter sono convinti che con il passare dei giorni si possa giungere ad una cifra più abbordabile. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, da Milano sta per essere recapitata un’offerta da 20 milioni complessivi tra prestito ed obbligo di riscatto.In vista dell’estate, invece, Marotta e Ausilio tengono viva la pista che porta a Thomas Meunier, in scadenza di contratto a giugno col : ci sarebbero stati anche dei contatti preliminari con i suoi rappresentanti. In seconda fila Layvin Kurzawa.sinistraPer l’attacco Olivier Giroud è in pole su Fernando Llorente: sul transalpino anche e che potrebbero convincerlo a tornare in . Gabigol non è più così convinto di voler continuare a giocare in : dall’Europa all’Inter sono però arrivate solo offerte di prestito.