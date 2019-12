Calciomercato Inter, Giroud o Llorente la punta per Conte

Per Conte si aprono duepiste in attacco,Llorente o Giroud se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Nuovi rinforzi per Antonio Conte: è questo l’obiettivo dell’Inter per il mercato di gennaio, con i nerazzurri che lavorano per ritoccare la rosa in diversi ruoli. Se per il centrocampo la priorità è sempre legata all’arrivo di Arturo Vidal, per quanto riguarda l’attacco – altro ruolo “carente” – le trattative al momento portate avanti dall’Inter sono due: quella con il Chelsea per Olivier Giroud e quella con il Napoli per lo scambio di prestiti per sei mesi tra Llorente e Politano. Per l’attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno e che nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di lasciare il Chelsea, ci sono stati nuovi contatti con il club inglese: segnale di come la pista resti viva, dopo l’incontro delle scorse settimane tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage del giocatore. Parallelamente, inoltre, l’Inter tiene aperti i discorsi con il Napoli per lo scambio tra Llorente e Politano: un prestito di sei mesi tra i due giocatori che andrebbe a completare gli organici delle due formazioni.Avanza l’ipotesi Darmian.Tra i reparti che l’Inter vorrebbe rafforzare a gennaio c’è anche quello relativo agli esterni difensivi. Difficile l’arrivo di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri in quanto al momento non sembrano esserci le giuste condizioni, visto che il Chelsea si priverebbe dei giocatori solo a prezzi molto alti. Molto difficile anche Kurzawa, esterno sinistro classe 1992 del Paris Saint-Germain. Ecco allora che avanza sempre più nelle idee nerazzurre la possibilità di chiedere al Parma Darmian già a gennaio. Lavori in corso dunque, con l’Inter che valuta con attenzione le opportunità presenti sul mercato. Pronta a regalare nuovi rinforzi a Conte.