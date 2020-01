Calciomercato Inter, Castrovilli per giugno: Politano può essere la chiave

L’Inter lavora anche in ottica giugno e nel suo mirino c’è Castrovilli. Politano potrebbe andare alla Fiorentina come una sorta di ‘anticipo’.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal.com. L’ si muove in sede di calciomercato e lo fa concentrandosi tanto sul presente, quanto sul futuro. Se per gennaio il grande obiettivo resta Arturo Vidal , per giugno si punta ad uno dei grandi talenti emergenti del calcio italiano: Gaetano Castrovilli .Come riportato dal Corriere dello Sport, importantissimo, per arrivare al gioiello della potrebbe essere Matteo Politano. Considerato solo un’alternativa in attacco da Antonio Conte, l’ex ha moltissimi estimatori in , tra i quali proprio il club gigliato. L’Inter (che per giugno segue anche Eriksen del ) vorrebbe indirizzare Politano proprio verso Firenze al fine di trasformarlo in una sorta di ‘acconto’ per Castrovilli. L’interesse della Fiorentina per l’esterno offensivo nerazzurro è adattato, visto che la scorsa estate era arrivata a spingersi fino a 30 milioni di euro pur di riuscire a chiudere un’operazione poi non andata in porto per la mancanza di alternative nella rosa messa a disposizione di Conte.Sulla panchina della Fiorentina, tra l’altro, adesso siede quel Beppe Iachini che ai tempi del Sassuolo valorizzò in maniera importante proprio Politano. La speranza, in caso di fumata bianca, è quella di anticipare la nutrita concorrenza in vista della prossima estate.sulle tracce di Politano ci sono anche e , ma l’obiettivo primario è la cessione e per tale motivo un’eventuale scambio con Llorente non viene visto come una priorità, ma come un’opzione da valutare con attenzione eventualmente a fine mercato.Proprio il Napoli è tra l’altro tra le società che com maggiore attenzione seguono Castrovilli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis tenterà nei prossimi giorni un assalto mettendo sul tavolo 22 milioni di euro, ma è estremamente complicato che Rocco Commisso si privi del suo gioiello già a gennaio