Calciomercato in fermento, nell’aria c’e’ uno scambio che mette tutti d’accordo!

Calciomercato, Zielinski è il desiderio proibito di Maurizio Sarri, che vorrebbe portarlo nella sua Lazio: l’affare è però legato alla cessione di Milinkovic Savic, per il quale Lotito chiede alla Juventus 40 milioni di euro. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juve può prendere Milinkovic se la Lazio si garantisce i soldi per andare a caccia di Zielinski, un altro in scadenza 2024. Sarri ha fatto un solo nome da mesi: vorrebbe il polacco, tirato su a Empoli e allenato a Napoli, ma ci sarebbe da impostare una trattativa (non semplice) con De La“.

