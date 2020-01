Calciomercato, il Napoli sorpassa la Roma per Politano: mercoledì giornata decisiva

Ultimissime…Politano al Napoli?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Sorpasso del Napoli sulla Roma nella corsa a Matteo Politano. Nelle scorse ore il club del presidente Aurelio De Laurentiis è tornato con forza sull’esterno offensivo dell’Inter, protagonista negli scorsi giorni dello scambio poi saltato con Leonardo Spinazzola della Roma (con tanto di visite mediche per Politano). Il club azzurro ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto del giocatore classe 1993, condizioni che la Roma non riesce al momento a garantire. Il club nerazzurro vorrebbe una cessione a titolo definitivo e con la Roma, nonostante il disgelo tra le due dirigenze, non si è trovato un accordo sulla vendita con obbligo di riscatto legato alla presenze del giocatore di qui a maggio, formula voluta dal club giallorosso. Per questo l’Inter preferirebbe la proposta del Napoli, che anche lo stesso Politano sta prendendo seriamente in considerazione.In azzurro Politano percepirebbe un ingaggio più alto di quello garantito oggi dall’Inter e di quello che offrirebbe la Roma. Nella giornata di mercoledì il Napoli presenterà un’offerta definitiva al giocatore e se la Roma non rilancerà, Politano diventerà un rinforzo per Rino Gattuso. Un regalo per il passaggio del turno in Coppa Italia, con la rete di Lorenzo Insigne che ha permesso di superare la Lazio al San Paolo e di staccare il pass per la semifinale della competizione. Se le strade di Politano e del Napoli si incroceranno, il matrimonio tra le due parti diventerà ufficiale a due anni dal primo ammiccamento: ultimi giorni di gennaio 2018, il club azzurro cercava l’attaccante all’epoca del Sassuolo e aveva formalizzato un’intesa sulla base di 22 milioni, bonus inclusi. L’affare però non si concretizzò perché faceva parte di un valzer di punte che avrebbe portato Caprari al Sassuolo e Farias alla Sampdoria. Due anni dopo, la storia potrebbe cambiare.