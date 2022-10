Calciomercato: “Il Napoli prende Noah Mutanda”

Il Napoli pensa al presente, ma anche al futuro. La società partenopea ha preso Noah Mutanda, è arrivato il transfer per quanto riguarda il giocatore classe 2005. Il centrocampista, come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia dello Schalke 04. L’anno scorso ha vinto il campionato Under 17 tedesco con la squadra di Cinel. 17 presenze per lui nella scorsa stagione con un assist. Un calciatore molto interessante.

Ora il giocatore inizialmente sarà integrato alla Primavera del Napoli, impegnata anche nella Youth League nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers. L’arrivo di Mutanda al Napoli è stata una operazione condotta dalla Dgp management di Daniele Domenico.

Gli scout del Napoli continueranno a seguire con grande attenzione, si tratta di un giocatore che vorrà mettersi in luce con la maglia azzurra e proverà a fare vedere le sue ottime qualità.

Napoli, preso Noah Mutanda, Ecco qualche immagine per voi

Il giocatore era già in prova con la Primavera di Frustalupi ed il tecnico ha dato il via libero per inserirlo all’interno del gruppo. Ma chi è Noah Zula? Il centrocampista è nato in Germania a Duderstadt il 21 giugno del 2005 ed ha 17 anni. Il suo ruolo è quello di centrocampista con doti difensive molto importanti, che gli permettono anche di ricoprire il ruolo di centrale di difesa, ma qualche volta ha agito anche sugli esterni sempre sulla linea difensiva. Gianluca Grava direttore delle giovanili del Napoli ha preso Noah Zula da svincolato dopo che si era liberato dal contratto con lo Schalke 04. Il giocatore ha giocato a lungo nei vari settori giovanili del club tedesco fino ad arrivare all’Under 18.

Il nuovo giocatore del Napoli Noah Zula vanta anche 17 presenze nello scorso campionato di Bundesliga Under 17.

