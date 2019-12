Calciomercato Genoa, Perotti e Iago Falque come nel 2014: il grande sogno

Iago Falque e Perotti potrebbero vestire la casacca RossoBlu del Genoa…come nel 2014?E quanto scritto in questo articolo pubblicato da Goal.com Nel 2014/2015 Perotti e Iago Falque trascinarono il Genoa di Gasperini al sesto posto: Preziosi stavolta li vuole per la salvezza.Ultimo in classifica, il ha cambiato nuovamente allenatore. Esonerato Andreazzoli, esonerato Thiago Motta, c’è Davide Nicola a tentare l’impresa di recuperare la situazione e salvare la squadra rossoblù dopo una prima parte di stagione decisamente da dimenticare.Tra infortuni e giocatori che non hanno dato l’apporto che ci si aspettava, per il Genoa il calciomercato invernale è una manna dal cielo. Grandi obiettivi per i rososblù, consapevoli di dover portare in Liguria elementi esperti e di qualità per lasciare l’ultimo posto e migliorare i soli 11 punti ottenuti fin qui Secondo il Secolo XIX, il Genoa ha nel mirino due grandi ex per questo calciomercato di gennaio: entrambi assistiti di Giuffrida, che tra l’altro cura anche gli interessi del nuovo allenatore Nicola, Iago Falque e Perotti sono finiti nella lista dei desideri del Grifone.Iago Falque sembra essere il nome più facile da portare al Genoa, visto lo spazio limitato nel , mentre per Perotti il problema è relativo all’ingaggio di tre milioni. Nel caso della , Fonseca sembra intenzionato a dare spazio all’argentino, ragion per cui difficilmente deciderà di tornare in rossoblù.Il Genoa comunque sogna di riavere i suoi due ex giocatori proprio come nel 2014/2015: in tale stagione, sotto Gasperini, Iago Falque mise a segno 13 goal risultando il miglior marcatore di un team rossoblù classificatosi addirittura al sesto posto in campionato.Perotti invece si fermò a quattro centri, risultando però decisivo nel corso della stagione con il numero dieci sulle spalle e la volontà di seguire le orme del connazionale Milito in terra ligure. Un anno e mezzo, poi il salto alla Roma. Ora si guarda al passato, a metà di un decennio appena concluso.