Calciomercato Genoa, Destro a un passo: trattativa in chiusura

In giornata, incontro decisivo tra i due club rossoblù per perfezionare il trasferimento dell’attaccante: Destro è pronto a tornare al Genoa dopo quasi nove anni.E quanto emerge in questo aericolo pubblicato su Skysport.it Il Genoa è pronto a chiudere per il ritorno in rossoblù di Mattia Destro. Nella giornata di oggi è previsto l’incontro con il Bologna per definire gli ultimi dettagli del trasferimento. Operazione in chiusura, con l’attaccante classe ’91 che potrebbe volare a Genova già domani per effettuare le visite mediche. Per il Genoa, si tratterebbe del quarto acquisto con un passato in rossoblù dopo quelli di Perin, Behrami e dell’allenatore Nicola.I numeri di DestroCon la maglia del Bologna, non è stata la miglior stagione dell’attaccante di Ascoli fino a questo momento: 278 minuti spalmati in 7 partite, zero gol. Destro non chiude un campionato in doppia cifra dal 2016/17 (quando le reti furono 11 in 30 presenze), mentre con il Genoa aveva messo a referto 18 partite e 3 gol nel 2010/11. L’ultima rete in maglia rossoblù risale al 16 gennaio 2011, in un 2-4 interno contro l’Udinese.