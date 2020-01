Calciomercato Brescia, Tonali nel mirino di City e Psg per giugno

Tonali oggetto del desiderio di mezza europa!E quanto pubblicato in questo articolo di Skysport.it Appena 19 anni, ma ha già l’Europa ai suoi piedi. Sandro Tonali ha fatto innamorare un po’ tutti, in Italia e non solo. Il centrocampista del Brescia, che in stagione ha messo insieme 19 presenze e un gol, cercherà di aiutare i suoi compagni nella lotta salvezza fino a giugno. Poi, però, sarà il tempo di guardarsi intorno, perché gli ammiratori non mancano e il prossimo mercato estivo lo vedrà assoluto protagonista. La Juventus, sempre molto attenta ai giovani, lo segue da vicino, ma occhio anche a Psg e Manchester City. Per quanto riguarda i francesi, lo stanno monitorando da diverso tempo e si tratterebbe di un’operazione stile Verratti, che arrivò in Ligue 1 dal Pescara nel 2012. Anche gli inglesi si sono mossi per il giocatore assistito da Beppe Bozzo, con Guardiola che lo vedrebbe benissimo nel proprio centrocampo. Cellino non apre assolutamente ad una cessione a gennaio, ma in estate il discorso sarà molto diverso e si creerà un’asta internazionale. L’incontro estivo con la Fiorentina,Sandro Tonali piace molto anche a Rocco Commisso, che vorrebbe regalare alla sua Fiorentina il futuro della Nazionale azzurra. A fine agosto è andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore e il club viola. Una chiacchierata interlocutoria che è servita a tenere calda la pista in chiave futura. Il classe 2000, in ogni caso, rappresenta un vero e proprio pupillo di Commisso, che vorrebbe puntare su di lui per renderlo il simbolo giovane e italiano della Fiorentina del domani.