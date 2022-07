Calciomercato: al “duello” Napoli e Genoa

Non solo in campo, ma anche sul mercato Napoli e Genoa sembrano non vogliano smettere di “combattere”.

Una squadra totalmente nuova e giovane quella del tecnico Luciano Spalletti, che sotto consiglio del Dirigente Sportivo Cristiano Giuntoli, sembrerebbe abbiano “marcato a uomo” un altro giocatore.

Un giocatore entrato nel mirino anche del Genoa.

Stiamo parlando di Morten Hjulmand.

Chi è Hjulmand?

Danese classe ’99, centrocampista del Lecce.

Il ragazzo si distingue per il fisico longilineo con una struttura muscolare ben sviluppata sia negli arti inferiori che in quelli superiori. Fisicamente potente, sovrasta gli avversari nei contrasti più robusti ed è forte anche nel gioco aereo.

Da come riporta il quotidiano “La Repubblica” :

“Il Napoli si sarebbe mosso anche sul centrocampista Danese Hjulmand che da Lecce, dove ha conquistato la promozione, avevano inserito tra gli interessi di Spors per il prossimo campionato, una intromissione degli azzurri che naturalmente ha fatto lievitare il costo del cartellino, sempre che il Genoa fosse realmente interessato.”

