Calciomercato: Adl: “Voglio vincere la Champions…” Ora chi rischia e’ solo lui!

Ieri, alle 24:00, è iniziato ufficialmente il Calciomercato, e guardando in casa nostra, i primi “tre pezzi” di scudetto sono belli che andati.

Luciano Spalletti, che non riesce proprio a staccarsi dai napoletani, a scelto di regalarsi “un anno sabatico, e dedicarsi a sé stesso ed alla famiglia, il prossimo anno si vedrà, ma credo che il futuro sia già scritto ed abbia tinte diverse dal’ azzurro

Cristiano Giuntoli, DS azzurro da 8 anni, che tra pro e contro, ma solo chi non opera non sbaglia, aveva decisa già in precedenza di lasciare Napoli, ma oggi sceglie la Juventus, squadra certamente nemica sportiva dei partenopei, dove trova macerie amministrative, ma paradossalmente, più congeniali per chi è abituato a ricostruire, visto che non ha continuato il lavoro degli ultimi due anni con Dal, e dove dovrà davvero rimboccarsi le maniche per togliere le zavorre dei propri tesserati, e riportare il bilancio, palesemente alterato dai suoi predecessori, per rendere credibile una società’, sempre al centro del broglio gestionale!

Kim Min Jae, arrivato la scorsa estate al posto del “totem” Koulibaly, tra tanto scettiscismo mostra la sua forza disputando un campionato eccellente, vincendo il titolo del campionato italiano, e diventando il miglior difensore in Europa…tanto che arriva il Bayern e se lo porta via, vista la clausola, e dopo appena un anno, il Napoli perde forse, il più difficile da sostituire!

Ora è chiaro, già l’avvento del tecnico Rudi Garcia. con un passato ottimo alla Roma, potrebbe dare una certa continuità al lavoro svolto da Spalletti, Persona certamente seria, preparata ed intelligente, con tanta voglia di rimettersi in mostra agli occhi di tutti, annullando lo scetticismo che si porta addosso dopo la sfortunata avventura Araba.

Ma chi quest’ anno rischia grosso, e proprio il patron, Aurelio de Laurentiis, colui che, al primo Luglio, non ha ancora sciolto il nodo Simen, sul quale sembra basarsi tutta la campagna acquisti del Napoli, si sentono rumore ma ancora non certo il sostituto di Kim, servono come il pane due centrocampisti, o forse tre, e comunque vuol svolgere da solo mansioni non idonee ad un presidente di una società che vorrebbe, a suo dire, vincere la Champions.

Calciomercato: De Laurentiis da presidente a …Tuttofare…ca’ marron c’accompagna!

È chiaro che il giornalista deve analizzare ciò che accade, al termine della sessione di mercato, ma la premessa di gestione del patron, lascia certamente qualche interrogativo inevaso, ma bisogna, per coerenza e professionalità, che anche lo scorso anno vi era il de profundis, e poi sappiamo tutti come è andata a finire.

Insomma, cari amici, il mercato dei poveri, ricordiamo che solo il Napoli e la Fiorentina sono società con bilanci sani, ha avuto inizio, tra nomi, rumore, trattative, giornali che osannano a messia dirigenti che prima erano normali operatori di mercato per altri club!, si parte…speranzosi che lo scetticismo venga completamente annullati dall’ egocentrismo presidenziale, in rispetto alle mansioni operative ed al rafforzamento della squadra Campione d’ Italia, pronto ad ammettere che aveva ragione lui, ma perdonatemi se mi comporto come San Tommaso, qua nido toccherò con mano lo farò! Ora l’unica cosa che riesco a notare, e che il Napoli perde pezzi importanti, e si resta basiti visto che comunque questa società lo scoro giugno aveva chiuso al primo posto e con propositi virtuosi, si proiettava sicura al prossimo torneo!

concludo con un pensiero., che probabilmente, farà comprendere cosa intenda dire:

“A coloro che pretendono per sé i riflettori e per gli altri l’abat-jour, è bene ricordare che solo la luce delle stelle brillerà per sempre.”…E speriamo che alla fine, la ragione prevalga sull’ego!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati