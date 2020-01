Calcio:Florenzi vola a Valencia,”ci sono da dire tante cose”

Capitano Roma via in prestito fino al termine della stagione.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Nessuna cessione a titolo definitivo, nessun obbligo di acquisto. Roma e Valencia alla fine hanno scelto la terza via: Alessandro Florenzi si trasferisce in Spagna con la formula del prestito secco. Domani il calciatore volerà a Valencia per cominciare la sua nuova avventura. “Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento” ha dichiarato a Sky Sport24, per poi rispondere con un sorriso amaro a chi gli chiedeva un messaggio ai tifosi: “Dirgli qualcosa? Tante cose ci sono da dire…”. Al termine della Liga, quindi, il capitano giallorosso tornerà a Trigoria. La scelta di lasciare l’Italia è legata al fatto che Florenzi rischiava di perdere l’Europeo non trovando più troppo spazio nella Roma. Il tecnico Paulo Fonseca come terzino destro preferisce infatti Santon, e la concorrenza nel ruolo sarebbe presto aumentata visto che non è così lontano il rientro di Zappacosta. Al Valencia Florenzi cercherà quella continuità persa con Fonseca, mentre la Roma spera di ritrovare tra qualche mese un giocatore valorizzato. A fine stagione poi, con più calma, il club e Florenzi decideranno se proseguire o separarsi.