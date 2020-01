Calcio:Fiorentina; Pradé, Stiamo diventando club appetibile

Fiorentina,Sottil rinnova fino al 2024, nel mirino Duncan e Juan Jesus.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”Sottil è un giocatore forte, un altro nostro bel prodotto che ha sposato completamente il progetto-Fiorentina, dopo 5 mesi di trattative siamo felici”. Daniele Pradè ha presentato così il nuovo contratto che legherà il talento classe ’99 ai viola fino al 2024 con opzione al 2025.

”Questo rinnovo è un punto di partenza e mi darà ancor più stimoli” ha affermato il giocatore che però potrebbe essere ceduto in prestito fino a giugno: ”Normale che alla mia età si abbia tanta voglia di giocare – ha ammesso sorridendo Sottil – Ora sono concentrato solo sulla Fiorentina comunque parlerò con la società e decideremo insieme”. Tante le richieste per lui in A e B: ”Non vorremmo privarcene neppure per 6 mesi però è una valutazione da fare per capire il percorso più giusto” ha ammesso Pradè. Intanto è caccia a un centrocampista e a un difensore: i nomi più gettonati si confermano Duncan del Sassuolo e Meitè del Torino (in queste ore è tornato a circolare anche Mandragora dell’Udinese) e Juan Jesus della Roma. ”Di sicuro non compreremo tanto per fare, puntiamo su acquisti utili ora e per il futuro, come è stato Cutrone, un investimento da 20 milioni, stiamo diventando una società appetibile per molti giocatori”. Il ds ha poi parlato di Pedro: ”E’ arrivato con un deficit muscolare importante, speravamo di averlo pronto in 5 mesi ma per un brasiliano quando chiama il Flamengo è dura resistere. Potrebbe essere ritenuto un fallimento tecnico ma non a livello economico. E se esploderà potremmo riprenderlo”.

Altro addio possibile quello di Boateng. Intanto la Fiorentina si prepara per la sfida col Genoa, Chiesa è tornato in gruppo e fra i viola più scalpitanti c’è Castrovilli: ”Nazionale? Cercherò di mettere in difficoltà il ct. Futuro? Firenze è una seconda casa e penso solo alla Fiorentina” ha detto alla Rai.