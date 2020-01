Calcio:Eriksen parte ancora in panchina, Tottenham vince 2-1

Il Danese in mirino Inter ha sostituito Lamela nel secondo tempo.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Con Eriksen ancora in panchina (è entrato al 17′ st al posto di Lamela), il Tottenham di Josè Mourinho ha battuto il Norwich per 2-1 in una delle partite di oggi di Premier League (24/a giornata). Per gli Spurs, con Lloris in porta dopo tre mesi e mezzo di stop per infortunio, a segno Dele Alli e Son, mentre il pareggio provvisorio degli ospiti è stato ad opera del finlandese Pukki, su rigore. Brutta sconfitta per il Manchester United, 0-2 in casa con il Burnley, netre il Leicester continua la corsa verso il secondo posto (è a-3 dal Manchester City) servendo il poker (4-1) al West Ham. Di Barnes, Pereira e Perez (2) le reti delle Foxes.