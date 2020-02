Calcio:caos Barca; media spagnoli, Abidal resta al suo posto

Due ore di faccia a faccia tra Bartoneu e ds.Se ne parla in questo articcolo pubblicato su Ansa.it Eric Abidal rimarrà nella sua posizione di direttore sportivo del Barcellona. sarebbe questa la decisione presa dal presidente del club, Josep Maria Bartomeu, dopo una riunione di due ore che e alla quale ha partecipato anche l’ amministratore delegato del club, Carscar Grau. La decisione di Bartomeu arriva dopo il burrascoso botta e risposta tra Abidal e Leo Messi, con quest’ultimo che ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni del segretario tecnico che aveva detto che “molti giocatori non erano soddisfatti o hanno lavorato male con Valverde”.

L’incontro è servito a chiarire le posizioni e placare una situazione di tensione alimentasi durante tutto la giornata, con voci di esonero o dimissioni di Abidal. Secondo quanto fatto filtrare e ripreso dai media spagnoli, il messaggio che sce dopo il vis-a-vis è che “le persone hanno capito parlandosi”. Dopo le parole di Abidal e la risposta via social di Messi, Bartomeu in giornata aveva contattato entrambi per conoscere le loro versioni e cercare di archiviare al più presto la vicenda. Il tutto mentre Bartomei stamani era a Bruxelles per una visita al Parlamento europeo a cui era stato invitato. Domani, riferisce il ‘Mundo Deportivo’, Bartomeu e Abidal saranno a Bilbao per accompagnare la squadra nella trasferta di Coppa del Re contgro l’Athletic.