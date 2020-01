Calcio: Zidane, vogliamo cambiare la storia in Coppa del Re

Real Vinte 3 in ultimi 30 anni, domani ottavi a Saragozza.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Il Real Madrid, primo in Liga e in corsa per la Champions, non vuole distrarsi nella Coppa del Re, un trofeo negli ultimi 30 anni ha vinto solo tre volte. Lo assicura il tecnico del club merengue, Zinedine Zidane, alla viglia della sfida col Saragozza, valida per gli ottavi di finale del torneo. “Quando indosso la maglia del Real, qualsiasi partita, voglio fare bene. Domani è una partita di Coppa e vogliamo dare tutto, per cambiare la nostra storia recente”, ha dichiarato il francese in conferenza stampa.

“Sicuramente sarà una partita complicata, perchè è una squadra che sta facendo bene in Liga2 e ha tanti bravi giocatori. Dovremo metterci massima concentrazione e intensità”, ha aggiunto Zidane, senza sbilanciarsi sulla formazione che potrà mettere in campo, “li ho tutti a disposizione, si vedrà domani”, e nemmeno sul calciomercato che è in dirittura d’arrivo. “Non è vero che non mi piace il mercato invernale.

Fino al 31 tutto può succedere – ha dichiarato -, ma io comunque ho una squadra, ho già i migliori giocatori”.