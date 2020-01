Calcio: Zappacosta ‘Roma tanta sfortuna, stringere i denti’

il difensore:’Se potessi tornerei domani. Derby? Importantissimo’.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “La squadra ha reagito molto bene agli infortuni, sono cose che capitano e purtroppo capitano spesso. Dobbiamo stringere i denti. Credo sia una cosa molto legata alla sfortuna, capita a tutti in Italia e anche in Europa”. Così il terzino della Roma Davide Zappacosta, alle prese con il lungo recupero dall’infortunio al legamento crociato.

“Il recupero procede bene – ha aggiunto il romanista a margine dell’evento a Roma organizzato dal Csi legato alla Junior Tim Cup – sono contento ma c’è ancora da lavorare per recuperare massa muscolare. Sono fiducioso, il mio obiettivo è tornare il prima possibile e se potessi tornerei anche domani.

Abbiamo voltato pagina, pensiamo al derby”.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per i giallorossi di Paulo Fonseca domenica si affaccia la stracittadina con la Lazio: “Il derby lo stiamo preparando come tutte le altre partite – ha concluso – anche se sappiamo che la gente ci tiene molto. È una partita importante anche per noi, sono in palio tre punti importantissimi”