Calcio: West Ham, pronto il ritorno di Moyes in panchina

West Ham in guai grossi,hammers quart’ultimi in Premier hanno ieri esonerato Pellegrinirtu icolo pubblcato su Ansa.it David Moyes dovrebbe tornare alla guida del West Ham, che ha ieri esonerato Manuel Pellegrini. Per il tecnico scozzese, che si è già seduto sulla panchina degli Hammers tra novembre 2017 e maggio 2018, è pronto un contratto di 18 mesi, scrive oggi il Daily Mail. Dopo la sconfitta patita ieri in casa contro il Leicester, Il West Ham è piombato pericolosamente al quartultimo posto in Premier con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.