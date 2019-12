Calcio: Wenger incorona Salah “per me è come Messi”

Per Wenger,ex tecnico dell’Arsenal,salah e paragonabile a Messi…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Mohamend Salah come Leo Messi. A paragonare l’attaccante egiziano del Liverpool al fuoriclasse argentino del Barcellona è Arsene Wenger: una super incoronazione da parte dell’ex tecnico dell’Arsenal che ha avuto solo parole di elogio per Salah. “Mi piace quanto sia cresciuto – ha detto l’allenatore francese come riporta il Mundo Deportivo – E’ uno che crea il gioco e opportunità eccezionali in attacco.

Contro Monterrey (nella semifinale del mondiale per club ndr) ha fatto tocchi alla Messi, mi piace che un ragazzo capace di segnare così tanti gol sappia fare tanti assist. È un giocatore completo. Questo è ciò che tutti ammiriamo e quello che vorremmo dai nostri nostri giocatori”. Il Liverpool nel pomeriggio sarà in campo contro il Flamengo per giocarsi il titolo mondiale per club.