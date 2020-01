Calcio: ufficiale, Rodriguez in prestito da Milan a Psv

Valutato Robinson per sostituirlo,se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Ricardo Rodriguez va in prestito al Psv. Lo annucia il Milan con una nota ufficiale: “Il Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Rodríguez al PSV Eindhoven. Il club augura a Ricardo tutto il meglio per il prosieguo della stagione sportiva”. Il Milan valuta per sostituirlo Antonee Robinson del Wigan e incassa un milione e 5 per l’eventuale riscatto.