Calcio: tripudio Inter a San Siro, Lukaku bacia maglia

Abbraccio tra Conte e Oriali, festeggia Zhang in tribuna.Se ne parla in questo articolo pubblicayto su Ansa.it Un bacio alla maglia a sigillo del 4-2 segnato nei minuti di recupero del derby: Romelu Lukaku festeggia così il gol, nel tripudio di San Siro, con l’Inter che aggancia la Juventus in testa alla classifica. Si abbracciano Oriali e Conte in panchina, festeggia e grida il presidente Steven Zhang in tribuna. Lautaro Martinez gioisce, da squalificato, al fianco della fidanzata. E al fischio finale tutta la squadra esulta, salta e va a festeggiare sotto la Curva Nord.

L’Inter ribalta il derby e sogna lo scudetto in una notte da ricordare per gli oltre 75 mila tifosi nerazzurri al Meazza.

L’uscita della squadra viene accompagnata dal coro “chi non salta rossonero è” e questa Inter crede sempre più nello scudetto, approfittando del passo falso della Juventus col Verona.