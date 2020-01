Calcio: Toro; problema flessori per Zaza, Bonifazi in gruppo

Zaza ha problemi fisici,tegola per Mazzarri.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it E’ più grave del previsto l’infortunio che ha fermato Simone Zaza nelle ultime partite.

L’attaccante del Torino, sottoposto a nuovi esami, è alle prese con una sofferenza muscolare ai flessori della coscia destra.

Per lui terapie e lavoro personalizzato anche nei prossimi giorni. La tegola alla ripresa degli allenamenti, dopo l’evitabile sconfitta col Sassuolo. Il giocatore salterà l’anticipo di sabato sera contro l’Atalanta.

E’ invece rientrato in gruppo Bonifazi che, in attesa di novità dal mercato, torna a disposizione di Mazzarri. Il giovane difensore, che all’andata segnò uno dei gol con cui i granata sconfissero la squadra di Gasperini, piace a molte società ma sul tavolo di Urbano Cairo non è ancora arrivata l’offerta giusta per farlo partire. E chissà che alla fine il club, al quale sono arrivate richieste anche per altri difensori, come quella del Lecce per Djidji, non decida di trattenerlo