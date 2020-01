Calcio: Stellini, Lautaro ha avuto reazione eccessiva

Faccia tesoro e non accada più, contesto metro giudizio arbitro.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ‘Lautaro ha avuto una reazione eccessiva e lo deve sapere. Deve fare tesoro di quanto successo oggi perché non accada più”: il vice di Antonio Conte Cristian Stellini, in conferenza stampa dopo il pari con polemiche tra Inter e Cagliari, redarguisce l’attaccante nerazzurro che è stato espulso per polemiche nel recupero. Poi l’allenatore torna a commentare l’arbitraggio di Manganiello: ”Non spetta a me dare giudizi sull’episodio, dove mi sono contrato di più è stato il metro di giudizio a mio vedere ottimo fino a quando gli animi non si sono surriscaldati. Poi anche lui è diventato poco lucido e questo si trasmette a giocatori e tifosi. Gli arbitri a San Siro non sono mai stati sereni”.