Calcio: Stellini, Conte? Non stava bene già durante partita

Arbitro ha alimentato tensione, quattro gialli per noi eccessi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”Conte? Già a fine primo tempo ha impiegato un po’ a trovare energie per parlare alla squadra, non stava bene come Skriniar sostituito per l’influenza. Io poi non l’ho più rivisto, il mister è andato via velocemente”: così il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, dopo il pari dell’Inter contro il Cagliari, spiega l’assenza dell’allenatore nerazzurro che non si è fermato a parlare con la stampa.

Stellini spiega poi il nervosismo dell’Inter nei confronti dell’arbitro: ”Forse nella partita di oggi anche l’arbitro non è stato bravo a mantenere la calma e ha alimentato la tensione.

Il metro di giudizio all’interno della gara andrebbe cambiato per tenere tutti tranquilli. Noi siamo usciti con quattro cartellini gialli, eccessivi per la partita che è stata. C’è stato qualche episodio, come il fallo non dato a Young o il fallo di Bastoni”.