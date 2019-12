Calcio: stampa, Barcellona a gennaio mercato solo in uscita

Il Barcellona fara’solo mercato in uscita…e quanto si legge i questo articolo pubblicato su Ansa.it – Il Barcellona non farà acquisti sul mercato invernale di gennaio. Lo riportano i media locali, e in particolare il quotidiano ‘Mundo Deportivo’, secondo cui il club blaugrana intende operare in questa sessione solo in uscita. Una cessione già certa è quella di Alena al Betis: c’è già l’accordo fra i due club, con la clausola di ‘recompra’ per il Barcellona che crede ancora nelle doti del presunto ‘nuovo Iniesta’.

Dovrebbe partire anche il difensore Todibo, che piace molto al Milan, ma il Barça vorrebbe in qualche modo mantenerne il controllo perché in estate intende prendere un difensore centrale per via dei problemi a un ginocchio di Umtiti. Se non fosse trovato un giocatore all’altezza, il ritorno di Todibo potrebbe essere un’opzione, nel caso venisse ceduto adesso.

A centrocampo i rebus da risolvere sono due, Rakitic e Vidal, ai quali il contratto in essere scadrà nel giugno del 2021.

Potrebbe essere quindi il momento buono per cederli, ma questa mossa la dirigenza preferirebbe farla la prossima estate, e non ora, nonostante le insistenze dell’Inter per avere subito Vidal.

In attacco si cerca, per l’estate 2020, un sostituto di Suarez mentre il ritorno di Neymar è poco probabile per via del prezzo che chiede il Paris SG. Intanto O Ney si è riunito con gli amici Messi e Suarez in occasione del matrimonio di quest’ultimo a Punta del Este