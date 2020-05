Calcio, Smorfia Mertens: da fratemo a omme ‘e m…

Passare dal 14 al 71 il passo è breve, molto breve. Sono sufficienti voci di calcio mercato, che non trovano spesso alcuna conferma, a trasformare quelle che sono le regola di un ricco business, qual è il calcio, fatto da presidenti. agenti, calciatori, che in sostanza curano i loro milionari interessi. in cui i tifosi la fanno solo da spettatori, non entrandoci, in pratica, una “emerita mazza”, in un gioco al massacro… verbale, sportivo. Ed ecco che ci risiamo. Ci risiamo con questa storia che chi lascia il Napoli, l’idolo di turno, è messo alla gogna. Dopo Fabio Quagliarella, Gonzalo Higuain il nuovo tormentone ora riguarda Dries Ciro Mertens, napoletano più di un napoletano, il fratemo che tutti vorrebbero. Il cambio di maglia è già avvenuto, secondo i social, il branco da tastiera. Al “belga” napoletano già è stato assegnato il numero 71, che nella Smorfia napoletana sappiamo bene cosa significa. Come amanti traditi i tifosi azzurri infangano quei baci dati alla maglia dopo un goal capolavoro, quelle esultanze sempre particolari intrise di napoletanità, quell’essere social azzurro, l’essere un vero leader, come un Masaniello risorto “per difendere la città”. E a differenza di Fabio e Higuain per “Ciro” non si evoca il bianco nero tanto odiato… eppure…