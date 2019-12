Calcio: Serie A; prossimo turno

Il campionato va in pausa natalizia,si riprendera’ il 6 gennaio…con il big-match Napoli -Inter al San Paolo.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Prossimo turno del campionato di Serie A, 18ma giornata del girone di andata, in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio: DOMENICA 5 Brescia-Lazio ore 12.30 Spal-Verona ore 15.00 Genoa-Sassuolo ore 18.00 Roma-Torino ore 20.45 LUNEDI’ 6 Bologna-Fiorentina ore 12.30 Atalanta-Parma ore 15,00 Juventus-Cagliari ore 15.00 Milan-Sampdoria ore 15.00 Lecce-Udinese ore 18.00 Napoli-Inter ore 20.45