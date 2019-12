Calcio: Serbia, Stankovic nuovo allenatore Stella Rossa

Dejan Stankovic,nuovo allenatore della Srella Rossa,se ne scrive in questo articolo pubblicxato su Ansa.it Dejan Stankovic, ex nazionale serbo ed ex colonna del centrocampo dell’Inter, è il nuovo allenatore della Stella Rossa di Belgrado, la squadra nella quale ha militato in passato e della quale è stata capitano. Nel darne notizia, i media locali aggiungono che Stankovic prenderà il posto di Vladan Milojevic, che oggi ha annunciato le sue dimissioni. La presentazione ufficiale di Stankovic è prevista per domani allo stadio Rajko Mitic (Marakana) del club belgradese.