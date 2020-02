Calcio: Sampdoria, Quagliarella a rischio contro il Torino

Problema a caviglia destra per attaccante blucerchiato.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Solo fisioterapia questa mattina per l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella dopo il colpo rimediato ieri sera alla caviglia destra durante la gara col Napoli. Si era fatto male nell’azione in cui si era procurato il penalty dopo il contatto col difensore Manolas.

Saranno decisive le prossime 24/48 ore per capire se il bomber doriano potrà essere disponibile per la trasferta in programma sabato a Torino contro i granata. E sarebbe un’assenza pesante per la squadra di Claudio Ranieri che potrebbe dover rinunciare anche al centrocampista Jakub Jankto che ha accusato un problema muscolare nella sfida con la squadra di Gennaro Gattuso.