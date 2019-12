Calcio: Samp; nuovi contatti con la Spal per Petagna

La Sampdoria si muove forte su Petagna della Spal…se ne parla in questoi articolo pubblicato su Ansa.it Alla Samp si aspetta ancora qualche giorno per decidere se sottoporre ad intervento chirurgico il difensore Alex Ferrari che ieri si è fatto male in allenamento a Bogliasco. Il calciatore si è fatto male al ginocchio destro – trauma distorsivo con lesione del crociato anteriore – ma solo nei primi giorni del 2020 sarà presa una decisione sulle cure. Intanto, sul fronte del mercato, possibili ad inizio settimana nuovi contatti con la Spal per l’attaccante Petagna: la pedina di scambio può essere Caprari che piace anche a Sassuolo (dove interessa l’ex Defrel), Parma e Torino.