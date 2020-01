Calcio: Roma-Lazio; Fonseca lascia fuori Florenzi e Kolarov

Inzaghi con i titolari di sempre, Correa al fianco di Immobile,se ne parla in questo articolo pubbluicato su Ansa.it Capitano Florenzi e Kolarov in panchina, Santon e Spinazzola titolari nel ruolo di terzini.

Queste le scelte di formazione del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel derby della Capitale. L’allenatore portoghese rilancia poi in attacco Dzeko, assente in Coppa Italia con la Juventus per squalifica, con alle spalle il terzetto formato da Under, Pellegrini e Kolarov. Nella Lazio invece nessuna sorpresa con Simone Inzaghi che si affida ai titolari di sempre, compreso il rientro dal primo minuto di Correa al fianco di Immobile.