Calcio: Real Madrid serve poker all’Osasuna

Torna to il Real….poker servito all’Osasuna!Se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it Atteso dall’appuntamento di Pamplona contro l’Osasuna, il Real Madrid non delude e capitalizza al massimo la propria maggiore incisività rispetto a dei rivali che per larghi tratti del match tengono testa alle ‘merengues’. Alla fine però il Real serve il poker, e finisce 1-4. L’Osasuna va in vantaggio al 14′ con Unai, ma gli ospiti replicano, sempre nel primo tempo, con Isco su assist di testa di Bale (schierato titolare da Zidane) e con Sergio Ramos, come sempre micidiale di testa. Nel finale, con l’Osasuna sbilanciato in avanti, arrivano i gol di Lucas Vazquez (entrato al posto di Bale) all’84’ e dell’altro subentrato Jovic nel recupero, con una conclusione al volo su assist di Valverde. La squadra di Zidane mantiene così il vantaggio sul Barcellona in attesa del posticipo dei Blaugrana.