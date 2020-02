Calcio: Pogba verso addio United, Real e Juventus in pole

Secondo Mirror il francese andra via dal Manchester a fine stagione.Se ne parla in questo articolo pubbloicato su Ansa.it Le strade tra Paul Pogba e il Manchester United si divideranno a fine stagione. Secondo il “Mirror”, infatti, il francese è intenzionato a lasciare i Red Devils. Due i club in pole position, il Real Madrid e la Juventus, che da tempo sono sulle tracce del francese. Secondo il tabloid inglese lo United avrebbe la possibilità di prolungare di un anno il contratto di Pogba ma il giocatore ha fatto sapere di non essere intenzionato a continuare con i Red Devils.

Secondo quanto riporta la stampa inglese, il francese, nei giorni scorsi, avrebbe rivelato ai compagni la sua intenzione di andar via. Segnale incontrovertibile della volontà di Pogba di mettere la parola fine alla sua esperienza con i “Red Devils”