Calcio: Pogba dovrà operarsi alla caviglia

Premer League:Pogba si operera’alla caviglia, lo ha annunciato Solskjaer, tecnico del Manchester United,se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Periodo nero per Paul Pogba. L’ex calciatore della Juventus, attualmente in forza al Manchester United, dovrà infatti operarsi alla caviglia. Lo ha annunciato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer al termine della partita di ieri sera contro l’Arsenal, persa per 2-0. Per il campione francese continua dunque il periodo negativo: in stagione ha collezionato appena 8 presenze in campo, poi le ricorrenti voci che lo vogliono in attrito con il club e pronto a cambiare squadra, ora l’infortunio.

II tecnico norvegese ha spiegato che quello di Pogba “non è un problema grave, ma va operato. E’ la stessa caviglia che gli ha dato tanti fastidi negli ultimi mesi”. L’intervento sarà fatto “prima possibile” e per il calciatore si profila un ritorno in campo a febbraio