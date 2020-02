Calcio: Parma; Gervinho fuori rosa, si allenerà da solo

Probabile ricorso all’arbitrato per risoluzione del contratto.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Il Parma va avanti sul fronte della fermezza sul caso Gervinho. Dopo il mancato passaggio al club del Qatar dell’Al-Sadd, il giocatore è di fatto fuori rosa.

La conferma oggi con una nota del club che alla ripresa degli allenamenti dopo la chiusura del mercato ha annunciato che Gervinho “svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione”. La decisione arriva dopo le “ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana”, assenze che aveva già rivelato D’Aversa che aveva perso le tracce del suo giocatore sino da mercoledì scorso. Non è escluso che il Parma Calcio 1913 ora possa ricorrere all’arbitrato della Lega per la risoluzione del contratto del giocatore per gravi inadempienze