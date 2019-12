Calcio: Nardella, stadio? su area Mercafir lavorano tecnici

Sembra che Firenze avra il suo nuovo stadio…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Sullo stadio della Fiorentina nell’area Mercafir “non replico perché sta lavorando la commissione tecnica sulla stima” per determinare il costo dell’area. “Dobbiamo rispettare le procedure e evitare di fare continui interventi mentre ci sono tecnici che stanno lavorando”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dei tradizionale auguri di Natale ai giornalisti a Palazzo Vecchio, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

“A Commisso – ha affermato – faccio un grande augurio per questo Natale perché verso di lui ho grande simpatia e molta stima”.