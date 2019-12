Calcio: Napoli; Zielinski, colpe nostre,vogliamo recuperare

Zielinsky fa mea culpa ammettendo di aver sbagliato,ed e pronto a dare il 100% per rifarsi..se ne scrive in questo articolo pubblicato su Ansa.it “La maggior parte delle colpe è nostra. C’erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Ci mancava tranquillità, abbiamo perso punti e ora vogliamo recuperare”. Lo afferma il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Gattuso – ha aggiunto – è carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette intensità e faremo bene”.

Il polacco sottolinea che “bisogna chiudere con questi risultati negativi, fin qui la stagione non è stata positiva.

Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. E’ difficile da spiegare perché in Champions League facciamo bene e male in campionato, ma diamo sempre il massimo. Speriamo che da domenica possiamo ripartire e far divertire i nostri tifosi”.