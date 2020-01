Calcio: Moses, lavorare con Conte è un’opportunita

Moses si presenta:Voglio far parte del progetto, qui per aiutare.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it ”È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell’Inter. Ringraziotutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con Conte è un’opportunità che mi rende molto felice”: sono le prime parole di Victor Moses da giocatore dell’Inter rilasciate a Inter TV. ”Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui. Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi. Queste sono le cose più importanti”