Calcio: Moreno “Luis Enrique? Posso solo ringraziarlo”

Il neo tecnico del Monaco,Moreno,parla di Luis Enrique…se ne scrive in questo articolo pubblicato su Ansa.it Dopo le polemiche e le velenose botta e risposta è il tempo della pace tra Robert Moreno e Luis Enrique, almeno a sentire le ultime dichiarazioni del neo tecnico del Monaco: “Ho trascorso nove anni meravigliosi al suo fianco, posso solo ringraziarlo. Se sono un allenatore professionista oggi è merito anche suo. Lo ringrazio per il passato ma ora guardo avanti – ha detto Moreno nella conferenza stampa di presentazione al Monaco – Quello che è successo poche settimane fa è già passato, alle spalle”. Al Monaco, atttualmente al 7/o posto in Ligue1, Moreno sostituisce l’esonerato Leonardo Jardim. Il tecnico spagnolo ritrova la panchina dopo la fine della sua collaborazione con la Federcalcio spagnola che lo aveva scelto all’indomani delle dimissioni di Luis Enrique. Quando poi ‘Lucho’ aveva ripreso il posto, Moreno si era dimesso