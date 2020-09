Venerato: Ci sono aggiornamenti sul futuro di Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

“Koulibaly? Vista la crisi economica, nessuno riesce ad accontentare il Napoli. City e Psg potrebbero arrivare a 60 milioni con bonus, ma sarà dura arrivare a 75. Non a caso in queste ore il City sta parlando con Monchi per Koundé. La speranza del Napoli è che il Siviglia non accetti questa possibilità così il City tornerà da Koulibaly. Il Psg resta interessato al difensore”.

