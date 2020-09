Per Milik c’è stato un nuovo sondaggio della Fiorentina, che potrebbe investire sul polacco parte delle economie ricavate dall’eventuale cessione di Federico Chiesa alla Juventus, per la quale in queste ore i contatti vanno avanti. Resta però lo scoglio ingaggio. Milik vuole 5 milioni al mese, spicciolo più, spicciolo meno. Alla Fiorentina una cifra del genere non la prende neanche Ribery.