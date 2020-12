Szoboszlai sceglie il Lipsia, Napoli e Milan rassegnate

A Dominik Szoboszlai il palcoscenico della Bundesliga austriaca sta un pò stretto. Per il magiaro pare sia arrivato il momento di affrontare lo step successivo.

Napoli e Milan avevano dimostrato un certo interesse per centrocampista del Salisburgo. Ma dovranno rassegnarsi. Perchè resterà sicuramente in orbita Red Bull passando, dal Salisburgo al Lipsia. Mettendosi a disposizione di Nagelsmann, un allenatore dalla indiscussa abilità nel far crescere giovani talenti.

La firma in calce sotto il trasferimento dovrebbe concretizzarsi prima dello stop invernale del massimo campionato tedesco. Per una cifra di 25 milioni di euro. Ovvero l’importo della clausola risolutiva.

Szoboszlai, quindi, ha preferito una squadra capace di garantirgli una crescita professionale graduale, condita da minutaggio e presenze continue. Piuttosto che tentare subito la carta della Serie A.

Resta, dunque, alla finestra, Cristiano Giuntoli, che avrebbe accolto volentieri l’ungherese a Castel Voltruno…