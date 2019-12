Sfuma il primo colpo per gennaio: Torreira è lontanissimo da Napoli

Si allontana Torreira. A Londra, alla guida dell’Arsenal si è insediato come tecnico Arteta,ex vice di Guardiola all’Arsenal. Il tecnico spagnolo pare intenzionato a puntare per la rinascita dei Gunners all’ex Sampdoriano Torreira,primo obiettivo di Giuntoli per il centrocampo del Napoli. Ma c’è un altro fattore che rende sempre più difficile un approdo dell’uruguagio nella città partenopea. L’Arsenal sta per cedere un giocatore nello stesso ruolo, lo svizzero Xhaka, centrocampista centrale da tempo in rotta con il club, e vicinissimo all’Hertha Berlino per 45milioni di euro.Il giocatore, seguito anche dal Milan e in passato dal Napoli,ha già informato il proprio club circa una propria partenza a gennaio. Pertanto, salvo colpi dei londinesi in quel ruolo, Torreira avrebbe un serio competitor nel ruolo in meno e minori necessità di rilanciarsi altrove. Ad oggi non risultano richieste del Napoli diverse dal mero prestito