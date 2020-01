Rodriguez saltato per distanza sul prestito: può arrivare lo stesso in estate

Rodriguez no…ma in estate si?Lo si legge in questo articolo pubblicato da Tuttosport.it Il Napoli potrebbe acquistare Ricardo Rodriguez in estate per 4 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola spiegando che il terzino resta un obiettivo con Gattuso allenatore. Il quotidiano fa sapere che la trattativa per gennaio col Napoli è saltata per un motivo ben preciso: c’era distanza sulle cifre relative al prezzo per il prestito: il Milan chiedeva un milione, mentre il Napoli aveva offerto solo 250mila euro. Rodriguez va così al Psv ma in estate, come detto, potrebbe raggiungere ugualmente il suo ex allenatore.