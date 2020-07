Osimhen: uno così, se davvero dovesse arrivare, meglio perderlo che trovarlo

Tutti adesso danno per scontato l’arrivo di Osimhen al Napoli. Premesso che il sottoscritto ancora non ci crede, qualche considerazione va fatta. Stiamo parlando di un attaccante giovane dalle grandi potenzialità. Ma pur sempre di un ragazzo che ancora non si è espresso ad alti livelli in un campionato importante. Insomma una piccola incognita. Vale i soldi di cui si parla? Tutto è relativo. Se il Napoli ha offerto al Lille una cifra del genere i dirigenti azzurri pensano di si, che vale questi soldi. Sta di fatto che dal punto di vista caratteriale non sembra essere il massimo.

Ci sta che un giocatore giovane e di grandi speranze ambisca ad una grande società, ad un grande ingaggio. Magari la grande società a 21 anni dovrebbe avere un aspetto prevalente sul grande ingaggio. La storia del calcio è piena di giovani talentuosi che si sono rovinati la carriera per colpa dei soldi. Non è bello fare giochini del tipo cambiare procuratore per alzare l’asticella. Ma ci sta. Fa parte del gioco, non sarebbe certo questo ragazzo il primo a farlo.

Il problema è che davvero arrivasse al Napoli vorrebbe dire che ha fatto una manfrina inutile. Uno cambia procuratore in pieno mercato, dopo una trattativa sostanzialmente chiusa, se ha per le mani qualcosa di meglio. Non si cambia procuratore per ridiscutere un ingaggio definito, per lucrare qualche centinaio di migliaia di euro in più.

Il Napoli tutte le volte in cui ha provato ad alzare l’asticella ha trovato grandissime difficoltà di mercato. Puoi anche prendere il giovane sconosciuto, che diventa un fenomeno. E’ capitato con Cavani, poi con Koulibaly. Lo stesso Mertens ha dato una resa decisamente superiore alle attese. Puoi anche prendere il campione che ha bisogno di rilanciarsi, come nel caso di Higuain. Ma prendere certi giocatori per il Napoli resta difficile, quasi impossibile. Osimhen non è ancora un campione affermato, ma è sul punto di esplodere. Per il Napoli è un target difficile. Perché società più ricche agevolmente possono alzare l’offerta.

Se Osimhen finisce altrove perché allettato da una proposta migliore un po’ spiace, ma fa parte del gioco. Ma se questa offerta non dovesse esistere la cosa sarebbe molto preoccupante. Perché a Napoli ci troveremmo un giocatore spregiudicato, oltre che ingenuo e mal consigliato. Uno di questi meglio perderlo che trovarlo.

Vedremo se il giocatore alla fine arriverà. I rumors dicono questo, ma il sottoscritto ancora non ci crede. La soluzione più ovvia è che alla fine la squadra che lo sta tentando verrà fuori, dopo aver giocato al ribasso col Lille. E non ci sarebbe nulla da dire, nessuna accusa da muovere alla società azzurra. Se non dovesse essere così… ci sarebbe davvero da preoccuparsi. Osimhen sarà pure un fenomeno, ma non sembra il massimo della serietà. Creerebbe problemi in continuazione. Uno così meglio perderlo che trovarlo.