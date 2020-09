Napoli, un macello il mercato in uscita

Si parla tanto di Koulibaly e Milik, ma il Napoli ha tanti altri problemi.

Come scrive Pasquale Tina su Repubblica, per Maksimovic il rinnovo del contratto non c’è stato e al momento i rapporti sono ai minimi termini tanto da non escludere neanche un’ultima stagione da separati in casa prima del divorzio ufficiale. Per questo motivo è stata bloccata la cessione in prestito di Sebastiano Luperto, conteso da Crotone e Genoa.

Da registrare problemi pure per l’addio di Kevin Malcuit che ha rifiutato il Parma. Younes ha detto no al Verona, Ounas vuole l’Inghilterra e non ha preso in considerazione il Cagliari.